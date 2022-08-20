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Происшествия20 августа 2022 5:40

В Пятигорске клиент украл у парикмахера телефон за 190 тысяч рублей

Кража попала на видео
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

В Пятигорске полицейские установили личность вора, который, воспользовавшись занятостью парикмахера в салоне красоты, украл телефон.

Как рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Ставропольскому краю, с заявлением в полицию обратилась мастер по волосам, пояснившая, что обнаружила пропажу дорогостоящего смартфона за 190 тысяч рублей, оставленного на стойке администратора.

- Сотрудники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения и по горячим следам задержали 44-летнего жителя соседнего региона – клиента парикмахерской, - комментируют в полиции. - В отделе полиции мужчина дал признательные показания, пояснив что, ожидая своей очереди к мастеру, увидел лежащий без присмотра мобильник, передумал стричься, незаметно забрал телефон и покинул заведение.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Мобильный телефон вернули законной владелице.