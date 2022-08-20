На Ставрополье выявили 648 новых случаев заболевания коронавирусом

За сутки, к утру 20 августа 2022 года, на территории Ставропольского края выявлено 648 новых случаев заболевания коронавирусом. В числе инфицированных 66 детей. Госпитализация потребовалась 41 обладателю положительного теста на COVID-19. В том числе были госпитализированы 23 ребенка. Об этом сообщает губернатор.

- Вчера выписано 222 выздоровевших пациентов. Количество выявленных случаев заболевания увеличилось в сравнении с предыдущим днем. Вместе с тем, суточное число госпитализаций не выросло, - обратил внимание Владимир Владимиров. - Новых летальных исходов, связанных с COVID-19, в крае не зарегистрировано.

Первый компонент прививки за 19 августа получили еще 3250 человек, второй - 1288 жителей края. Напомним, днем ранее стало известно, что вводить масочный режим на территории региона власти в настоящее время не планируют. И школы 1 сентября 2022 года заработают в обычном режиме.