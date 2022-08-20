Психологи МЧС работают с родственниками жертв на месте ДТП с семью погибшими в Дагестане

Фото: ГУ МЧС по РД

На 30 км дороги «Кочубей - Нефтекумск - Минводы» в Ногайском районе Дагестана, где ночью 20 августа 2022 года в результате столкновения «ГАЗели» с грузовиком погибли шесть взрослых человек и ребенок, работает команда психологов республиканского МЧС.

- С родственниками погибших и пострадавших работают психологи МЧС, - рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ведомства.

Ранее мы писали, что 7 человек погибли и еще 5 - госпитализированы, после аварии пассажирской маршрутки с большегрузом. Микроавтобус вез членов одной семьи на свадьбу в Ставрополе. Предварительно, причиной трагедии назвали сон за рулем у 60-летнего водителя «ГАЗели» - жителя города Дагестанские Огни. В настоящий момент на месте ДТП работают спасатели, следователи и полицейские. Предстоит выяснить точную причину происшествия.