Пятерых пострадавших в ДТП в Дагестане в больницы Махачкалы доставит вертолет

Фото: пресс-служба минздрава Дагестана

- Вертолет минздрава Дагестана забрал пятерых пострадавших в аварии близ поселка Кочубей, среди которых один ребенок 9 лет, - рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе министерства здравоохранения республики. - В сопровождении многопрофильной бригады специалистов они транспортируются в республиканские лечебные учреждения в Махачкале.

Авария в Ногайском районе Дагестана унесла жизни 8 человек в возрасте от 11 до 66 лет. Семеро - родственники из попавшего под грузовик микроавтобуса «Ford Transit», который вез семью в качестве гостей на свадьбу в Ставрополь. Восьмой погибший - 60-летний водитель пассажирского автомобиля. Предварительно, пожилой житель города Дагестанские Огни уснул за рулем, из-за чего маршрутка с людьми и оказалась на встречной полосе, по которой в тот момент двигался грузовой «DAF FT105» под управлением 73-летнего гражданина Эстонии.

- Вопрос лечения раненых находится на личном контроле министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой, - добавили в минздраве республики.