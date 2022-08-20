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Происшествия20 августа 2022 10:15

На Эльбрусе пропала туристическая группа из 4 человек

Команда не регистрировала восхождение и перестала выходить на связь
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

В Кабардино-Балкарии не могут связаться с группой туристов в Эльбрусском районе. Команда из четырех человек совершает восхождение на гору Эльбрус и перестала подавать сигналы на высоте примерно 3500 метров над уровнем моря. На поиски туристов отправились спасатели, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

- В 08:35 часов 20 августа 2022 года поступила информация о том, что группа из четырех человек в Эльбрусском районе в ущелье Курмычи не вышла на связь, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В настоящий момент на склоне работают сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России - шесть человек и одна единица техники. Пропавшая туристическая группа не была зарегистрирована.