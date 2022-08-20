В Степновском округе Ставрополья водитель грузовика спровоцировал смертельное ДТП

Фото: УГИБДД СК

В Ставропольском крае КАМАЗ столкнулся с легковым автомобилем "Чери" с прицепом. Авария произошла 20 августа 2022 года на 2 км автодороги "Обход села Степное" в Степновском городском округе.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД региона, водитель грузовика проявил невнимательность и протаранил ехавшую впереди иномарку, остановившуюся для поворота на АЗС.

- От удара оба автомобиля съехали с дороги в поле. В результате столкновения погиб 45-летний водитель легкового авто, житель Степновского округа. Водитель грузовика не пострадал, - комментируют в Госавтоинспекции Ставрополья.

На месте работают наряды ДПС, следователи и сотрудники прокуратуры.

Ранее мы писали про аварию в Труновском городском округе с тремя автомобилями и пятью пострадавшими. А также о смертельном ночном ДТП в Ногайском районе Дагестана с 8 погибшими и пятью пострадавшими.