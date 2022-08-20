Дима Билан без разрешения вырвал свеклу с поля на Ставрополье

Известный российский певец Дима Билан, проезжая через Ставропольский край, зашел в поле, чтобы своими руками вырвать свеклу. Аграрии убирают сахарную свеклу на Ставрополье в августе. Билан решил показать подписчикам, какая она на вид. «Так, друзья, смотрите, что получается, ничего плохого не делаю. Просто покажу, что это - свекла» - предупредил артист, схватив и потянув овощ за ботву.

- Здесь не было за несколько часов, пока мы ехали, ни одного поля, которое бы не «работало»! Я ее сейчас помещу назад. Насколько я помню, это сахарная или кормовая свекла. Вот. Мы это все собирали...- продолжил увлеченный процессом Билан и затолкал свеклу обратно в лунку. - Ничего, приживется! Нормально, на салат пойдет. Короче, ничего не бывает просто так.

В финале Билан сказал, что это было «круто», и показал на камеру испачканные в грязи руки. Впрочем его золотой перстень сиял по-прежнему ярко.