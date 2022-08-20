В Пятигорске открылся Центр знаний «Машук»

На Ставрополье открылся Центр знаний «Машук», ставший третьей площадкой Росмолодежи на ряду с действующими Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в Московской области и Университета креативных индустрий на базе арт-кластера «Таврида» в Крыму.

В Пятигорске у подножия горы Машук в окружении гор-лакколитов Бештау и Змейка теперь располагаются учебные и жилые корпуса, спортивные площадки, зоны для отдыха и творчества, образовательные аудитории и коворкинг-пространства.

Основным направлением работы Центра знаний «Машук» станет реализация просветительских проектов и проведение командообразующих мероприятий для педагогов и управленцев в сфере образования.

Как подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, главное конкурентное преимущество страны сегодня — это творческие способности людей, а эти способности требуют обучения и совершенствования.