На Ставрополье перед открытием Центра знаний «Машук» прошла стратегическая сессия

В Ставропольском крае в преддверии официального открытия Центра знаний «Машук» в Пятигорске прошла стратегическая сессия с участием экспертов, активистов, проректоров вузов Юга России, авторов проектов и сообществ Росмолодежи, победителей конкурсов президентской платформы («Большая перемена», «Флагманы образования» и других).

Сессия под названием «Образовательный центр нового поколения или как учить тех, кто учит?» определила ключевые направления работы Центра знаний «Машук». Кроме того, по итогу мероприятия появились первые арт-объекты и знаковые традиции. В том числе «Стена наставников» из фотографий людей, оказавших влияние на становление личности участников, и тематический мурал, символизирующий непрерывность и преемственность истории России.

Как мы писали ранее, основной задачей Центра знаний в Пятигорске, куда вошли учебные и жилые корпуса, спортивные площадки, зоны для отдыха и творчества, образовательные аудитории и коворкинг, станет реализация просветительских проектов и проведение командообразующих мероприятий для педагогов и управленцев в сфере образования.