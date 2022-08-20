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Общество20 августа 2022 13:15

Педагоги из Донбасса приняли участие в первом образовательном заезде Центра знаний «Машук»

В Пятигорске появилась новая площадка Росмолодежи
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

В Ставропольском крае участниками первого образовательного заезда Центра знаний «Машук» стали педагоги из Донбасса и освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей.

Центр находится в Пятигорске у подножия горы Машук и включает в себя: учебные и жилые корпуса, спортплощадки, зоны для отдыха и творчества, образовательные аудитории и коворкинг. Его ключевая задача заключается в реализации просветительских проектов и проведении командообразующих мероприятий для преподавателей и управленцев.

Привлечение педагогов из Донбасса и освобожденных территорий обосновано тем, что перед ними стоят важные задачи по восстановлению системы образования, интеграции передовых форматов и новых образовательных технологий, поэтому содержательные программы и продуманная инфраструктура центра, помогут им в дальнейшей работе.

Центр знаний «Машук» - это новая площадка Росмолодежи, которая в будущем станет точкой притяжения для молодых преподавателей и опытных экспертов, а также местом для разработки крупнейших образовательных и просветительских проектов.