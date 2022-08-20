Ставрополец выместил злость на остановке, разбив ее стекло

Фото: ГУ МВД СК

В Ставрополе нашли вандала, который разбил одну из остановок города. Поврежденное стекло заметил участковый полиции. Сотрудник разыскал хулигана - им оказался взрослый и ранее судимый житель краевого центра.

На допросе 43-летний мужчина оправдался тем, что был выпившим и рассерженным. По его словам, он сделал замечание компании молодых людей, а те на него никак не отреагировали. Тогда мужчина взял с земли камень и бросил в остановочный павильон.

За это, комментируют в ГУ МВД по городу, гражданина ждет уголовная ответственность.