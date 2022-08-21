Водитель "Ягуара", устроивший ДТП в Ставрополе, оказался злостным нарушителем скорости

Фото: УГИБДД по СК

УГИБДД по Ставропольскому краю рассказало подробности аварии, которая случилась на проспекте Российском в Ставрополе.

Водитель Ягуара на небезопасной скорости потерял управление, наехал на бордюр и столкнулся с электрической опорой. На встречной полосе машину перевернуло. За рулем был 31-летний местный житель, который в ДТП не пострадал.

Фото: УГИБДД по СК

Фото: УГИБДД по СК

За последние два года он 45 раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима.

- Итог оказался логичным, - подытожили в УГИБДД по Ставропольскому краю.