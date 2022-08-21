В Ставрополе из-за технических работ выключат свет на 12 дней

В Ставрополе с 29 августа по 9 сентября пройдут плановое отключение света в нескольких домах. Об этом сообщает пресс-служба "Горэлектросеть".

Это связано с техническими работами на линиях электропередач. Ограничения коснутся улицы Гофицкого (от дома № 99 до № 109), Герцена (№62), Кольцова (№39/1, 145) и Циолковского (от дома № 1 до № 11). Кроме того, свет отключат на проспектах Калужский и Закарпатский.

Отмечается, что электроснабжение будут прерывать с 10 до 15 часов. В выходные свет не станут отключать.