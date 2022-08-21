На Ставрополье в ДТП разбился замглавы Степновского района Тимофеев

В Ставропольском крае в ДТП погиб заместитель главы Степновского района Андрей Тимофеев. Об этом рассказал глава округа Сергей Лобанов.

Авария случилась 20 августа на дороге "Объезд села Степное". По данным Госавтоинспекции Ставрополья, "Чери" с прицепом, которым управлял Тимофеев. остановился, чтобы повернуть на заправку, но сзади в него влетел "КАМАЗ". Причиной ДТП называют невнимательность водителя большегруза.

Фото с места ДТП: УГИБДД

- Нелепая случайность оборвала жизнь прекрасного семьянина, замечательного сына, заботливого отца. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Тимофеева Андрея Викторовича, - написал Лобанов.

Андрей Тимофеев

Тимофееву было 46 лет. Больше 15 лет мужчина проработал в органах судебного пристава Ставропольского края, последние семь лет состоял на службе в администрации Степновского района.