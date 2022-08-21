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Происшествия21 августа 2022 11:47

В Ставрополе онаниста застали за делом в людном месте

Полиция проверяет информацию
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

Пользователи сети пожаловались на онаниста, которого застали за делом на алее в Ставрополе.

Горожанка, которая первой пожаловалась на нарушителя спокойствия, рассказывает, что застала того ранним утром во время пробежки. На всякий случай она вызвала полицию. Это подтверждает городская полиция.

- Сообщение зарегистрировано в дежурной части Управления МВД России по городу Ставрополю. Сотрудники полиции проверяют указанные в публикации факты и выясняют все обстоятельства произошедшего, - сказано в сообщении.