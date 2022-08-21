У квартир в Ставрополе высчитали самую низкую в России доходность

Аналитики "Мир Квартир" рассчитали, где в России выгодно приобретать студии и однокомнатные квартиры до 32 квадратных метров. Выяснилось, что такая недвижимость в Ставрополе будет окупать себя почти 20 лет - это один из самых худших показателей в стране.

Согласно подсчетам аналитиков, в среднем малогабаритки в Ставрополе стоят более 2,7 млн рублей, арендуют их за 11 тысяч в месяц. Отсюда следует, что сама по себе квартира или студия окупит себя после 19,7 лет пользования, ее доходность составит около 5%.

Однушки в Ставрополе оказались одними из самых "низкодоходных". Ниже показатель только во Владивостоке, Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде и Пензе. Самые доходные квартиры - в Якутске.

При этом аналитики признались, что эти данные только приблизительные, потому что не учитывают ряд важных нюансов. Например, возможные траты на поиск квартирантов и простой. Кроме того, в расчет цен на жилье не входят данные по стоимости ремонта и мебели.