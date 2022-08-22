К понедельнику на Ставрополье выявили всего 64 новых случая COVID-19

В Ставропольском крае к утру 22 августа выявили всего 64 новых случая заражения коронавирусом. Низкий суточный прирост обусловлен тем, что в выходные дни гораздо меньше делают тесты на ковид. Днями ранее уровень заболеваемости достигал 400 человек в день. С начала пандемии вирус поразил 206,8 тысячи ставропольцев.

При этом уровень госпитализации продолжается повышаться - за день региональные больницы приняли 49 новых пациентов, среди которых 7 детей. Всего из числа зараженных оказалось 45 несовершеннолетних разных возрастов.

Полностью выздоровели 306 человек, врачи не зафиксировали ни одного летального случая отк коронавирусной инфекции за день.

Напомним, в Ставропольском крае пока отказались возвращаться масочный режим и другие ограничения, так как эпидемиологическая ситуация все еще остается в пределах нормы.