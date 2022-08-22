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Общество22 августа 2022 6:53

В Невинномысске женщина-лихач погасила 250 штрафов ГИБДД на сумму 185 тысяч

Ее вынудили сделать это, иначе пришлось бы арестовать счета
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В УФССП Ставропольского края рассказали о женщине-водителе из Невинномысска, которая за один раз погасила 250 штрафов ГИБДД. Все они были за превышение скорости. Автомобилиста долго игнорировала свои задолженности, пока к ней не пришли судебные приставы.

Общая сумма штрафов составила 185 тысяч рублей. Она взяла целый спектр - от 500 до 5 000 рублей. Женщина игнорировала уведомления от приставов и требования прийти в отделение, поэтому решили поступить иначе: нашли расчетные счета и арестовали их.

- Уже в этот день должница прибыла в Невинномысское городское отделение УФССП России по Ставропольскому краю для прояснения ситуации. А узнав, что за неисполненные обязательства она может лишиться еще и водительских прав, взяла квитанции и погасила всю сумму задолженности, - сказано в сообщении ведомства.