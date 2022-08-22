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Происшествия22 августа 2022 7:05

В Ставропольском крае поступили сообщения о минировании всех судов

В их числе суды в Кисловодске и Минеральных Водах
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В администрации Минераловодского муниципалитета сообщили, что на официальные электронные адреса поступило анонимное письмо о минировании всех судов на территории Ставропольского края. В их числе и местные учреждения.

- На электронную почту нашего городского суда поступило сообщение о минировании всех судов на территории Ставрополья. Наши службы оперативно сработали, объекты проверяются правоохранительными органами, кинологами. Все сотрудники в безопасности, - заявил глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.

Пока что нам точно известно, что сообщение о минировании получил городской суд Кисловодска, об этом рассказали в администрации города-курорта. Теперь на месте работают специалисты, территорию оцепили, сотрудников эвакуировали.