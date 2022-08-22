Под Георгиевском водитель погиб в ДТП, врезавшись на скорости в столб

Фото: ГИБДД Ставропольского края

Ночью 22 августа около Георгиевска произошла смертельная авария всего с одним участником. Водитель легкового автомобиля Джили Эмгранд ехал со стороны станицы Незлобной и превысил скорость. В один момент он потерял управление, перевернулся и врезался в бетонный столб.

- В результате водитель скончался на месте, его личность устанавливается. 22-летний пассажир (местный житель) доставлен в больницу. По факту автоаварии проводится проверка, - рассказали в ГИБДД Ставропольского края.

Напомним, за выходные на территории региона произошло 14 автоаварий, в которых 27 человек получили травмы и 1 погиб.