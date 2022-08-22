Три пассажира такси и водитель пострадали в аварии на улице Ленина в Ставрополе

21 августа в Ставрополе на улице Ленина произошло ДТП с участием пассажирского такси: две легковушки столкнулись из-за неверного маневра. К врачам обратились 4 человека - три пассажира такси и один водитель.

- На улице Ленина 44-летний водитель легкового автомобиля Dodge при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Renault (такси), который двигался во встречном направлении, в результате чего произошло столкновение транспортных средств, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Ставрополья.

Сейчас полиция проводит проверку. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о смертельной аварии под Георгиевском. Водитель, чью личность все еще пытаются установить, на полной скорости врезался в бетонный столб и погиб на месте.