Губернатор Ставрополья ответит на вопросы населения 23 августа на "Прямой линии"

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о августовской "Прямой линии", которая пройдет завтра, 23 числа. Это уже известный и привычный для местного населения формат, при котором ставропольцы могут обратиться к властям напрямую с просьбой, предложением или требованием.

- Все вопросы, на которые не успею ответить, обязательно возьму на контроль, - пояснил глава региона.

"Прямая линия" пройдет в социальных сетях, в официальных аккаунтах губернатора. А конкретнее, она пройдёт в Telegram, "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Присылать свои вопросы и обращения можно прямо во время прямого эфира в комментариях или заранее в личные сообщения аккаунта Владимирова. При этом нужно оставлять контактные данные.