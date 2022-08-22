161 ставрополец рискует потерять водительские права за пьяное вождение

В пресс-службе ГИБДД Ставропольского края рассказали, что за неделю инспекторы поймали и остановили 161 автомобилиста. Все они позволили себе сесть за руль в пьяном состоянии, а теперь рисуют не только остаться без водительских прав, но и лишиться свободы.

Большинство из остановленных отделались одним административным протоколом и штрафом в 30 тысяч рублей. Они согласились пройти освидетельствование и не создавали проблем для полицейских. Однако, далеко не все решили мирно признать свое нарушение.

- Еще 23 водителя управляли транспортом в нетрезвом виде повторно, в отношении них возбуждены уголовные дела за повторное нетрезвое вождение, - рассказали в ведомстве.

Теперь автомобилисты должны или отправиться на общественные работы, или лишиться свободы на несколько лет.