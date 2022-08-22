Прокуратура КЧР проверит причины гибели двух альпинистов на скале "Двойняшки"

В пресс-службе прокуратуры Карачаево-Черкесии сообщили о начале проверки после инцидента в горах Карачаевского района. Там, в ущелье Узункол около скала "Двойняшки" погибли два альпиниста из Саратовской области.

- По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных и иных лиц, ответственных за предоставление туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, туристы сорвались со скалы и упали с высоты более 3 километров. Тело одного из них нашли сразу, второго - нет. Спасатели смогли выдвинуться к альпинистам только 20 августа.