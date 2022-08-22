В Пятигорске глава стройфирмы пойдет под суд за кражу 3,8 млн рублей при капремонте

В ГУ МВД Ставропольского края возбудили уголовное дело против директора строительной компании из Пятигорска. Он подозревается в мошенничестве. Мужчина заключил госконтракт на капитальный ремонт учреждения дополнительного образования и сознательно похитил часть денег.

Работы проходили в рамках нацпроекта "Культура", финансирование составило 22 миллиона рублей.

- При этом, предусмотренные сметной документацией строительные материалы были намеренно заменены подрядчиком на более дешевые, в результате чего им были похищены денежные средства на сумму около 3,8 миллиона рублей, - рассказали в ведомстве.

Сейчас продолжается расследование, позже материалы дела передадут в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит как минимум штраф или ограничение свободы.