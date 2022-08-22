Новый сервис от Уралсиб - виртуальная карта МИР Business

Фото: банка "Уралсиб".

Виртуальная карта МИР Business банка Уралсиб, помимо привычных функций (онлайн-покупок по реквизитам карты, бесконтактной оплаты через мобильные устройства и терминалы), дает возможность снимать наличные средства со счета – в банкоматах Уралсиб либо других, поддерживающих систему NFC. Оформить виртуальную карту МИР Business может любой бизнес-клиент банка.

Услуга по снятию наличных денег защищена личным ПИН-кодом. Чтобы его получить, нужно будет позвонить в Центр дистанционного обслуживания бизнеса банка Уралсиб (телефон: 8-800-700-77-16). Для системы Android предусмотрена возможность просто «положить» виртуальную карту в электронный кошелек, а затем оплачивать покупки и производить другие операции через МirPay / SamsungPay.

Сегодня банк Уралсиб предоставляет комплексное обслуживание бизнес-структурам различной величины, физическим и юридическим лицам. Процесс сотрудничества удобен и прост. Этому способствуют многочисленные цифровые сервисы для эффективного взаимодействия предпринимателей с клиентами (включая нефинансовые услуги). При подведении итогов 2021 года Эксперт РА включило банк Уралсиб в первую десятку рейтинга по объемам кредитования малого и среднего бизнеса.

Подробнее ознакомиться с услугами банка, уточнить условия использования продуктов и проконсультироваться со специалистом можно по бесплатному телефону 8-800-700-77-16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. 355017, город Ставрополь, улица Ленина, дом 235А, ОГРН: 1020280000190

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B1» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 февраля 2022 года насчитывает: 6 филиалов, 235 точек продаж, 1 421 банкомат, 352 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.