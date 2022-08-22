Юристы, программисты и менеджеры Ставрополья пожаловались на тяжелую работу

Аналитики hh.ru-Юг провели опрос среди работающего населения Ставропольского края. Их интересовало, влияет ли профессиональная деятельность опрошенных на жизнь, и каким образом. Большинство призналось, что работа подрывает их здоровье.

76% респондентов ответили, что их здоровье ухудшается от работы, 22% посчитали, что никакого влияния нет, а 4% не смогли определиться с ответом. При этом 57% говорили об ухудшении физического и психологического здоровья, 23% отметили подавленное эмоциональное состояние, а 6% посчитали, что влияние идет только на физиологические аспекты.

- Чаще всего влияние профессии на здоровье отмечают работники сферы управления персоналом и HR-специалисты (86%). На втором месте - юристы (83%), а на третьем - IT-специалисты (82%). Реже всего проблемы со здоровьем из-за работы отмечают специалисты по недвижимости (31%), сельскому хозяйству (26%) и продажам (22%), - рассказали в организации.

Сотрудники испытывают подавленное состояние, бессонницу, у них падает зрение, "изнашиваются" суставы и т.д.