МТС втрое увеличила скорости 4G в отдаленном селе Ставрополья

В Тугулуке ежегодно проходит фестиваль молодого картофеля Фото: Shutterstock

Село Тугулук, хоть и находится далеко от столицы края и районного центра, сегодня известно многим - благодаря созданному там более 10 лет назад музею камня, живописной природе и достижениям местных овощеводов.

Здесь ежегодно вот уже в течение четырех лет проходит фестиваль молодого картофеля, и теперь его участники могут демонстрировать приготовленные ими блюда в прямом эфире.

За первое полугодие 2022 года МТС расширила емкость сети в ключевых локациях Тугулука, и в целом этот позволило увеличить скорость мобильного интернета в три раза.

Сейчас в любом уголке села жители могут активно общаться в мессенджерах, обучаться онлайн, смотреть фильмы и многое другое. А гости - делиться в сети фото с отдыха и впечатлениями от местных красот .