На Ставрополье избавятся от аварийных детских площадок после трагических инцидентов

В Ставропольском крае во время совещания в правительстве решили избавиться от аварийных детских площадок, которые представляют опасность для несовершеннолетних. В регионе прошла массовая проверка, инспектировали более трех тысяч мест отдыха детей.

Большинство из них в удовлетворительном состоянии, но вот часть никуда не годилась. Чтобы обезопасить ребят, площадки перестроят или полностью демонтируют.

Напомним, проверка началась после нескольких инцидентов, связанных с детьми. В Ставрополе произошла трагедия: 8-летний мальчик погиб во время игры на качелях для инвалидов. Он попал под тяжелую конструкцию во время ее раскачивания. Качели нанесли травмы, от которых ребенок умер.

Вскоре после этого с аттракциона "лодочка" вылетел 13-летний мальчик.