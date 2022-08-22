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Здоровье22 августа 2022 14:17

Северная Осетия отказалась вводить ковид-ограничения вслед за Ставропольем

Эпидемиологическая ситуация остается в пределах нормы
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Правительство Северной Осетии отказалось возвращать коронавирусные ограничения в ближайшее время. До этого от подобной затеи отказались власти Ставропольского края. Эпидемиологическая ситуация в регионах ухудшилась, но все еще остается в рамках нормы.

Однако, согласовывать действия все же придется с Роспотребнадзором.

- Касается всех глав районов и органов управления правительства республики, при поступлении заявок на какие-либо массовые мероприятия надо все вопросы согласовывать с Роспотребнадзором. Никаких ограничений не вводим, но Роспотребнадзор давать рекомендации должен, - заявил глава республики Сергей Меняйло.

Отметим, прирост заболевших в Северной Осетии увеличился на 14%. По мнению врачей, вводить ограничения не целесообразно.