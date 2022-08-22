Двух бывших налоговых инспекторов заподозрили в получении взятки на Ставрополье

В Минеральных Водах на двух бывших налоговиков завели уголовное дело. Их подозревают в получении взятки.

По версии следствия, в мае 2022 года подозреваемые предложили местной предпринимательнице не проводить в ее магазине налоговые проверки и не привлекать ее к ответственности за нарушения.

За свое покровительство налоговики попросили у бизнес-леди 30 тысяч рублей. Та передала им требуемую сумму, однако сделала это в рамках оперативного эксперимента, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю. В результате бывшие налоговые инспекторы были пойманы с поличным.

На них завели уголовное дело. Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом.