Бывший вице-мэр Ставрополя предстанет перед судом за организацию двух убийств

В Ставрополе будут судить бывшего заместителя главы администрации города Андрея Уткина. Его обвиняют в организации заказного убийства двух человек.

По версии следствия, в декабре 2004 года экс-чиновник решил убить двоих мужчин, которых считал причастными к покушению на свою жизнь в октябре того же года.

В феврале 2005 года он обратился к местному высокопоставленному сотруднику полиции с просьбой доставить его обидчиков на территорию пивоваренного завода в Пятигорске.

Там их передали бандитам, которые подвергли мужчин жестоким пыткам, а затем убили. Чтобы замести следы, тела закопали в лесном массиве на территории КВМ.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.