На Ставрополье мужчину оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Жителя Ставропольского края наказали за дискредитацию российской армии. 48-летний мужчина опубликовал пост негативного содержания в одной из социальных сетей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Публикацию обнаружили в ходе мониторинга сотрудники полиции.

Ставропольца доставили в отдел и составили на него протокол. Железноводский городской суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Отмечается, что решение суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что бывшего вице-мэра Ставрополя будут судить за организацию убийства двух человек.