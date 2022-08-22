Синоптики прогнозируют усиление ветра в Ставрополе

В понедельник, 22 августа, в Ставрополе разгулялся ветер. Порывы достигали двадцати метров в секунду.

На улицах Маяковского и Ясеновской стихия повалила деревья, сообщает пресс-служба мэрии. При этом никто не пострадал.

По прогнозам синоптиков, ветер в краевой столице не стихнет в ближайшие дни, а только усилится. Порывы будут достигать двадцати пяти метров в секунду.

Жителям напоминают о мерах безопасности: не парковаться под деревьями, а также не гулять вблизи рекламных щитов, шатких конструкций и линий электропередач.