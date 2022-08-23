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Здоровье23 августа 2022 5:48

На Ставрополье суточный прирост больных коронавирусом составил 210 человек

165 полностью выздоровели от коварной болезни
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

К утру 23 августа в Ставропольском крае суточный прирост больных коронавирусом составил всего 210 человек. Это половины от показателей любого дня прошло недели. Среди инфицированных 36 детей разных возрастов, а всего с начала эпидемии заразились 207 тысяч ставропольцев.

Уровень госпитализации несколько снизился, за сутки региональные больницы приняли 35 новых пациентов. Среди них 10 детей. Сейчас на территории края развернули около 400 ковид-коек, и в случае необходимости медики могут увеличить это число до тысячи мест всего за три дня.

Полностью выздоровели 165 человек, они приехали домой из больниц и ушли с амбулаторного лечения. За сутки врачи не зафиксировали ни одного смертельного случая от коронавируса. Летальность продолжает оставаться на нуле.