На Ставрополье в полтора раза поднялся спрос на учителей в июле 2022 года

В Ставропольском крае за период с 23 июля по 23 августа в полтора раза увеличилось количество вакансий на должность учителя. Причем ищут учителей в общеобразовательные школы, на онлайн-платформы, педагогов дополнительного образования и т.д.

Больше всего вакансий опубликованы в Ставрополе и ряде городов-курортов, таких как Пятигорск, Минеральных Водах, Ессентуках, Михайловске и т.д. Средняя зарплата, которую предлагает работодатель - 30 тысяч рублей.

При этом есть интересные вакансии, например, поездка в Монголию.

- В Ставропольском крае сегодня открыта вакансия учителя начальных классов в русской школе в Монголии с зарплатой от 75 тысяч рублей на руки. От кандидата требуется опыт работы более 10 лет, специалисту предоставляется квартира рядом со школой, - рассказали в hh.ru-Юг.