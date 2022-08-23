Учащиеся Северо-Кавказского медколледжа смогут пройти полный цикл образования, благодаря созданию кластера с СКФУ

Учащиеся колледжа смогут использовать материально-техническую базу вуза. Фото: ncfu.ru

Уникальное соглашение о сотрудничестве, позволяющее в разы повысить уровень медобразования и дать региону разносторонних и компетентных профессионалов, заключили Северо-Кавказский медицинский колледж и Северо-Кавказский федеральный университет.

Теперь учащиеся СКМК смогут пройти полный цикл образования от среднего профессионального до высшего, получая знания у лучших преподавателей региона и всей страны, а также заниматься научно-исследовательской работой, используя передовое оборудование вуза. Будущих медработников максимально подготовят к поступлению в СКФУ, значительно повысив их шансы в рамках конкурсного набора.

Студенты будут взаимодействовать с профессорско-преподавательским составом вуза. Фото: ncfu.ru

Помимо этого, благодаря созданию кластера, учащиеся колледжа получат возможность участвовать в олимпиадах, выигрывать гранты и нарабатывать уникальную базу теоретических, так и практических знаний.

ВАЖНО!

Приемная кампания в Северо-Кавказском медицинском колледже продолжается. Подать документы можно на следующие направления:

- лечебное дело;

- сестринское дело;

- акушерское дело;

- фармация;

- стоматология ортопедическая.

Подробнее об обучении в СКМК и порядке поступления можно узнать по телефонам: (8652) 99-88-96, 99-88-97.