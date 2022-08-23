На Ставрополье водитель пассажирской маршрутки умер в ДТП из-за сердечного приступа

Фото: ГИБДД Ставрополья

Утром 23 августа в Красногвардейском округе около небольшого хутора произошла авария с участием пассажирской маршрутки. Водителю, по предварительной версии, стало плохо с сердцем и он потерял управление автомобилем.

- Водитель пассажирской ГАЗели съехал с дороги в поле и въехал в металлическое ограждение. Прибывшие медики зафиксировали смерть 61-летнего водителя. Пассажиров в момент ДТП не было, - рассказали в Госавтоинспекции Ставропольского края.

Сейчас полиция назначила ряд экспертиз, чтобы установить точную причину аварии. Также в ГИБДД предупредили водителей о том, что если они чувствуют недомогание, лучше сразу прекратить поездку или вовсе не садиться за руль.

Напомним, за прошедшие сутки на территории Ставропольского края произошло 7 автоаварий, в которых погиб 1 человек, еще 9 получили травмы разной степени тяжести.