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Происшествия23 августа 2022 8:09

Суд Ставрополья получил дело водителя, по вине которого погиб 16-летний парень

Подросток на мопеде ехал по сельской дороге вместе с 15-летней подругой
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Суд Ставропольского края получил дело автомобилиста, жителя региона. Прокуратура уже утвердила обвинение, теперь мужчина ждет свой приговор. Его обвинили в смерти 16-летнего водителя мопеда и причинении вреда несовершеннолетней девушке.

По данным правоохранительных органов, водитель сел за руль пьяным и сбил подростков на дороге.

- 13 июня 2021 года обвиняемый, управляя автомобилем ЛАДА в состоянии алкогольного опьянения, двигался из поселка Радуга в станицу Расшеватскую. Превысив установленные ограничения скорости, мужчина выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с мопедом под управлением 16-летнего подростка, - сказано в сообщении Следственного управления СКР по региону.

В аварии погиб молодой человек, девушка получила тяжелые травмы и попала в больницу. Сейчас она пришла в себя, ей ничего не угрожает.