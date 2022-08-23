В Ессентуках 25 сентября пройдет патриотический марафон с тысячей бегунов

Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

Самый масштабный осенний марафон с тысячей бегунов пройдет в Ессентуках 25 сентября 2022 года. Патриотический забег под названием «Защищая жизни» пройдет по пяти трассам с минимальным набором высоты, проложенным через главные достопримечательности курорта. В том числе будет предусмотрен детский маршрут, рассчитанный для юных спортсменов в возрасте от 4 лет.

Марафон в Ессентуках и установленные атлетами рекорды будут посвящены героизму сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении должностных обязанностей.

В настоящее время авторы идеи – представители школы бега «I Love Supersport KMV», ведут переговоры с главой города о маршруте всероссийского забега.

- Ессентуки уже завоевали статус спортивной столицы края, поэтому самые масштабные встречи мы с радостью принимаем у себя. Все дистанции, а их будет пять, пройдут через главные достопримечательности курорта. Наша главная задача – сделать марафон самым зрелищным, но в то же время – самым комфортным и безопасным,- отметил глава курорта Александр Некристов.

По мнению организаторов и представителей администрации Ессентуков, такие спортивные мероприятия привлекут туристов, ориентированных на востребованный сегодня активный отдых.

В преддверии марафона пройдут четыре бесплатные тренировки, одна из них состоится уже 28 августа в 9:00 в Парке Победы.