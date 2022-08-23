В Ставрополе обследуют состояние четырех рек к осенне-зимнему периоду

Специалисты из лесничества, компетентных комитетов и администрации Ставрополя начали ряд проверок сразу четырех рек города. Нужно дать оценку их санитарному состоянию. Об этом рассказали в мэрии краевого центра.

- Мы продолжаем готовить город к осенне-зимнему периоду. Чтобы избежать угрозы подтоплений, необходимо обеспечить надлежащее состояние рек. Сегодня начали обследование прибрежных линий и русел. По результатам этих мероприятий в рамках своих компетенций выделим дополнительные средства на очистку берегов от мусора, а информацию по руслам передадим в полномочные органы, - рассказали в организации.

Все мероприятия продлятся за неделю. Причем проверять специалисты могут только берега и русла, для очистки акватории у них нет полномочий.