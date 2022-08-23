Сотрудник Гидрометцентра рассказала "КП-Северный Кавказ", когда закончится пыльная буря в Ставропольском крае, начавшаяся в конце августа 2022. Местные жители сначала страдали от удушающего запаха фекалий, теперь - от тонн пыли в воздухе. Открыть окно невозможно из-за пыли.

Специалист дала неутешительный прогноз: ураганные ветра стихнут только к концу недели.

- В субботу ветер ослабеет и пыльные бури прекратятся. До конца месяца существенных осадков на территории края не ожидается, температуры воздуха будут высокими. Пыльные бури у нас периодически случаются, так как Ставропольский край - край ветреный, - рассказали в организации.

Отметим, восточные части края характеризуются частыми засухами, а вместе с восточным ветром как раз и образуются пыльные бури.