Сквер на бульваре Щипакина в Ставрополе решили назвать в честь героев России

Закончился опрос населения на официальных порталах администрации Ставрополя по поводу названия нового сквера на бульваре Щипакина. Ранее горожане выбрали это место для благоустройства, и власти решили, что они и должны дать ему название.

Выбирали из нескольких вариантов. 24% голосов отдали за вариант "Героев России", на втором месте оказался "Юбилейный", на третьем - "Российский".

- Спасибо всем, кто высказал свое мнение! Большинство за то, чтобы сквер носил имя Героев России. От души поддерживаю такой выбор, - высказался губернатор края.

Напомним, парк откроют для посетителей уже в сентябре 2022 года.