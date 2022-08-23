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Общество23 августа 2022 11:30

Сквер на бульваре Щипакина в Ставрополе решили назвать в честь героев России

До этого местные жители выбрали это общественное пространство для благоустройства
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Закончился опрос населения на официальных порталах администрации Ставрополя по поводу названия нового сквера на бульваре Щипакина. Ранее горожане выбрали это место для благоустройства, и власти решили, что они и должны дать ему название.

Выбирали из нескольких вариантов. 24% голосов отдали за вариант "Героев России", на втором месте оказался "Юбилейный", на третьем - "Российский".

- Спасибо всем, кто высказал свое мнение! Большинство за то, чтобы сквер носил имя Героев России. От души поддерживаю такой выбор, - высказался губернатор края.

Напомним, парк откроют для посетителей уже в сентябре 2022 года.