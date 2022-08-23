В пункте пропуска «Верхний Ларс» начала работу система электронной очереди

Фото: alania.gov.ru

На территории Северной Осетии начала работать система электронной очереди для большегрузного автотранспорта, направляющегося на выезд из Российской Федерации в сторону Грузии через государственную границу МАПП «Верхний Ларс». Об этом сообщил руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Аккалаев.

По поручению Главы РСО – Алания Сергея Меняйло государственным бюджетным учреждением РСО–Алания «Центр организации дорожного движения» совместно с Комитетом цифрового развития республики была разработана соответствующая программа, позволившая формировать электронную очередь транспортных средств, выезжающих за пределы Российской Федерации через пункт пропуска «Верхний Ларс».

Внедрение этой программы предполагает размещение трех круглосуточных совместных постов: для транспорта, прибывающего из Кабардино-Балкарской республики – у селения Иран; из Республики Ингушетия – у селения Алханчурт; для транспорта, прибывающего из Республики Грузия и убывающего из РФ, не покидающего территорию республики, а также для транспортных средств, расположенных на территории республики, и выезжающих из РФ через МАПП «Верхний Ларс» – на 14-м км Военно-Грузинской дороги в районе селения Чми. В состав совместных постов входят сотрудники ГИБДД МВД по РСО–Алания и работники Центра организации дорожного движения.

Для оформления электронной очереди достаточно пересечь один из постов – водителя зарегистрируют в электронной очереди и присвоят порядковый номер с указанием времени регистрации. Отслеживать продвижение очереди можно будет в режиме онлайн на сайте codd15.ru. При достижении зеленой зоны электронной очереди транспортное средство может направляться на МАПП «Верхний Ларс». Кроме того, функционирует бесплатный телефон горячей линии: 8-800-222-46-40, по которому водители могут получать всю оперативную информацию.

Напомним, ранее состоялся запуск движения по новым 12 полосам движения для легкового транспорта на автомобильном пункте пропуска через государственную границу РФ «Верхний Ларс».