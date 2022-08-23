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Здоровье23 августа 2022 12:18

Медики Ставрополья будут получать допвыплаты за "красные зоны" до конца 2023 года

Те, кто работают с коронавирусными пациентами, находятся в зоне риска
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Во время совещания губернатора с министром здравоохранения Ставропольского края приняли решение оставить дополнительные выплаты для медиков, работающих в "красных зонах" с ковид-пациентами. При этом глава региона подчеркнул, что выплаты надо продолжить и в 2023 году.

- Поддержку медиков надо продолжать, поскольку коронавирусная инфекция пока никуда не уходит. С 1 января 2023 годы выплату предусмотреть, - заявил Владимир Владимиров.

Отметим, в правительстве отвергли идею возвращения коронавирусных ограничений в регионе. Например, Дагестан ввел масочный режим, правда, рекомендательного характера. По России несколько территорий вернулись к ограничениям.

В Ставропольском крае за последние сутки коронавирусом заболели 210 человек, уровень госпитализации подрос, но не превышает 50 пациентов в день.