Медики Ставрополья будут получать допвыплаты за "красные зоны" до конца 2023 года

Во время совещания губернатора с министром здравоохранения Ставропольского края приняли решение оставить дополнительные выплаты для медиков, работающих в "красных зонах" с ковид-пациентами. При этом глава региона подчеркнул, что выплаты надо продолжить и в 2023 году.

- Поддержку медиков надо продолжать, поскольку коронавирусная инфекция пока никуда не уходит. С 1 января 2023 годы выплату предусмотреть, - заявил Владимир Владимиров.

Отметим, в правительстве отвергли идею возвращения коронавирусных ограничений в регионе. Например, Дагестан ввел масочный режим, правда, рекомендательного характера. По России несколько территорий вернулись к ограничениям.

В Ставропольском крае за последние сутки коронавирусом заболели 210 человек, уровень госпитализации подрос, но не превышает 50 пациентов в день.