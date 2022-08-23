Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 августа 2022 13:43

На 67-м году ушел из жизни экс-замглавы контрольно-счетной палаты Ставрополья

Сергей Шак запомнился коллегам как профессионал и хороший человек
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

О смерти бывшего заместителя председателя контрольно-счетной палаты Ставропольского края сообщили его коллеги. Сергей Шак умер на 67-м году жизни, причина смерти не сообщается.

Шак занимал пост заместителя главы ведомства с 2010 по 2018 год. До этого он был руководителем аппарата краевого парламента и комитета по информполитике. Коллеги его запомнили как профессионала и хорошего наставника.

- Выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея Леонидовича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах!, - рассказали в счетной палате.

Церемония прощания пройдет 25 августа в 11 утра в храме Сергия Радонежского в Ставрополе.