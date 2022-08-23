На 67-м году ушел из жизни экс-замглавы контрольно-счетной палаты Ставрополья

О смерти бывшего заместителя председателя контрольно-счетной палаты Ставропольского края сообщили его коллеги. Сергей Шак умер на 67-м году жизни, причина смерти не сообщается.

Шак занимал пост заместителя главы ведомства с 2010 по 2018 год. До этого он был руководителем аппарата краевого парламента и комитета по информполитике. Коллеги его запомнили как профессионала и хорошего наставника.

- Выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея Леонидовича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах!, - рассказали в счетной палате.

Церемония прощания пройдет 25 августа в 11 утра в храме Сергия Радонежского в Ставрополе.