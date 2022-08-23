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Общество23 августа 2022 15:26

Последствия сильного ветра устраняют спасатели в Ставрополе

Мощными порывами повалило несколько деревьев
Инна МОРОЗОВА

В Ставрополе устраняют последствия разбушевавшейся стихии. Сотрудники Противопожарной и аварийно-спасательной службы распиливают и убирают упавшие на проезжую часть и тротуары деревья и ветки.

Дерево упало на углу улиц Голенева, Комсомольской и Маяковского, зацепив при этом провода, сообщает пресс-служба ПАСС СК. А на улице Коста Хетагурова дерево упало на припаркованный автомобиль. К счастью, машина не получила серьезных повреждений.

Как ранее сообщалось, синоптики прогнозируют усиление ветра в Ставрополе в ближайшие дни. Порывы достигнут 23-х метров в секунду.