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Общество23 августа 2022 16:57

Вопрос водоснабжения в округах Ставрополья решат в течение двух лет

Об этом губернатор региона заявил в ходе «прямой линии»
Инна МОРОЗОВА

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров во вторник, 23 августа, провел «прямую линию» в социальных сетях. Глава региона в прямом эфире отвечал на вопросы ставропольцев.

Жители некоторых населенных пунктов пожаловались губернатору на дефицит воды, особенно в летний период. Владимир Владимиров пообещал решить проблему с водой в Кочубеевском округе и в станице Зольской Кировского округа.

По его словам, вопрос будет решен в течение двух лет.

Ранее сообщалось, что глава Ставрополья поручил вернуть маршрут №7 в Новоалександровске после жалоб местных жителей.