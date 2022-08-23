Вопрос водоснабжения в округах Ставрополья решат в течение двух лет

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров во вторник, 23 августа, провел «прямую линию» в социальных сетях. Глава региона в прямом эфире отвечал на вопросы ставропольцев.

Жители некоторых населенных пунктов пожаловались губернатору на дефицит воды, особенно в летний период. Владимир Владимиров пообещал решить проблему с водой в Кочубеевском округе и в станице Зольской Кировского округа.

По его словам, вопрос будет решен в течение двух лет.

Ранее сообщалось, что глава Ставрополья поручил вернуть маршрут №7 в Новоалександровске после жалоб местных жителей.