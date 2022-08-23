Губернатор поручил разобраться с дефицитом бесплатных талонов в больнице на Ставрополье

Во вторник, 23 августа, состоялась прямая линия губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Глава региона отвечал на вопросы жителей края в прямом эфире в социальных сетях.

Жительница Минеральных Вод пожаловалась на нехватку талонов в городской больнице. Женщина сообщила, что не может пройти суточный мониторинг ЭКГ по полису, поскольку на месяц выделяется всего 12 талонов.

Губернатор поручил Министерству здравоохранения Ставропольского края разобраться в ситуации. В больницу в ближайшее время направят проверку .

- Разберитесь, когда там будет нормальное количество талонов. Например, хотя бы 20 штук в день, - сказал Владимир Владимиров.

Ранее сообщалось, что проблему с водой в округах Ставрополья решат в течение двух лет.