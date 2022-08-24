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Происшествия24 августа 2022 5:46

В Ставрополе на улице Доваторцев в ДТП с BMW пострадали два человека

Среди тех, кто получил травмы - 10-летний ребенок
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
Фото: ГИБДД Ставропольского края

Фото: ГИБДД Ставропольского края

По данным правоохранительных органов, поздним вечером 23 августа в Ставрополе произошла авария, столкнулись Лада Веста и BMW. Инцидент произошел на улице Доваторцев и Серова, на их пересечении.

- Водитель Лада Веста при осуществлении маневра поворота налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем БМВ, который двигался во встречном направлении. От удара Веста перевернулась на бок, - рассказали о случившемся в ГИБДД региона.

Пострадали два человека - 39-летний водитель Весты и его 10-летний пассажир. По ДТП проводится проверка. Уже известно, что виновник аварии был трезв, а за последние несколько лет за нарушение ПДД не привлекался.

Напомним, за прошедшие сутки в Ставропольском крае произошло 5 автоаварий. В них травмы различной тяжести получили 6 человек, погибших нет.